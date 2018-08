Style : Afropunk, festival de la culture noire

Durant le festival, le spectacle est autant sur scène que dans le public, qui rivalise d’audace et d’érudition pour se saper. Passage au crible des looks les plus spectaculaires de l’édition parisienne.

Né en 2005, à New York, pour valoriser la scène noire et punk, alors quasi invisible, le festival Afropunk s’est depuis exporté un peu partout dans le monde (Atlanta, Johannesburg, Londres, Paris…). À chaque édition, une foule grandissante – 60 000 spectateurs récemment à Brooklyn ! – se réunit pour célébrer la culture noire, notamment en musique. Au menu, des artistes indépendants et de grosses têtes d’affiche d’ascendance africaine, comme Lauryn Hill, D’Angelo, Davido…

Mais ce sont surtout les festivaliers les véritables stars de l’événement, comme l’a encore prouvé l’édition parisienne des 14 et 15 juillet derniers. À Afropunk, on revendique sa singularité par ses vêtements. Si les blousons de cuir diaprés de pin’s, crêtes afro, piercings, tatouages et autres godillots hérités du mouvement No Future dominaient jusqu’alors le paysage, l’effet Black Panther aura eu raison de l’esprit underground originel du festival.