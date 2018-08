Maroc : Moumk’in, mode d’emploi pour baisser le chômage des jeunes

Pour endiguer le chômage des jeunes, le gouvernement vient de mettre en place un plan qui préfère être réaliste plutôt que vainement ambitieux. Objectif : remobiliser, en responsabilisant.

Moumk’in, littéralement « possible », est le nom que le gouvernement a choisi de donner à sa charte de mobilisation nationale pour l’autonomisation des jeunes. « C’est un terme qui porte un message positif à destination des jeunes et vise à les responsabiliser, explique Mohamed Yatim, ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle. Chaque jeune est capable de réussir son projet professionnel s’il se sent responsable de son avenir, se décide à le construire avec une grande détermination, en tirant profit des outils et des programmes que les pouvoirs publics mettent à sa disposition. »

Pendant plus de six mois, le département de l’Emploi a coordonné la mise en place de ce plan, présenté comme innovant. « Contrairement aux anciens programmes, qui reposaient essentiellement sur les mesures incitatives à l’emploi et sur l’intermédiation, la charte Moumk’in est le fruit d’une démarche participative, globale et intégrée, avec la contribution active de soixante-dix parties prenantes », argumente l’ancien syndicaliste devenu ministre.