Musique : Baaziz, ou le retour d’un trublion en Algérie

Le chanteur Baaziz remonte sur les scènes algériennes après quinze ans d’absence. En changeant d’univers musical et de ton.

Marinière blanc et rouge, voix tannée par les cigarettes, Baaziz nous accueille chez lui, dans un quartier tranquille des hauteurs d’Alger. Son appartement, sobrement décoré, est impeccable, il vient de passer la serpillière. Sur un meuble s’accumulent les photographies de sa vie d’artiste. Un micro sur pied trône au milieu du salon non loin de ses deux guitares : une sèche et une électrique. En lieu et place de la télévision, un ordinateur et une table de mixage : « C’est mon studio, c’est là que je répète et prépare mes spectacles », lance-t-il en souriant.