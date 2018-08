[Tribune] « La lutte contre le cancer doit être une de nos priorités »

Le constat est sans appel : aucun pays n’est épargné par le cancer désormais. Maladie longtemps jugée inhérente aux sociétés occidentales, il gangrène en réalité chaque recoin de la mappemonde. Ce qui est un fait, mais pas une fatalité.

Le continent est concerné par ce fléau, qui décime chaque année plus de personnes que la raison ne saurait imaginer. Elles sont 500 000 en Afrique subsaharienne, chiffre quasiment comparable aux dégâts causés par le sida ou le paludisme. Ce drame n’est cependant pas irréversible.

Il n’y a pas de solutions miracles, mais des moyens existent et valent la peine d’être déployés. Il s’agit de l’une des plus grandes urgences sanitaires du xxie siècle. Il faut multiplier les démarches de prévention et de sensibilisation sans relâche, avec force – ce à quoi je m’emploie en tant que présidente de la fondation Kimi.

Fondation Kimi au Burkina Faso

En langue dioula, Kimi veut dire « parapluie », terme réinterprété dans un sens plus large pour exprimer l’idée de protection, en raison du caractère préventif des activités de notre fondation.