Tunisie : le patrimoine urbain menacé de destruction

Est-il possible de concilier la protection du patrimoine et celle des habitants ? Non, semble répondre l’État, qui prévoit de détruire plusieurs milliers de bâtiments.

En octobre 2017, un immeuble s’effondrait à Sousse, faisant six morts et quelques blessés. En cause : un chantier mitoyen qui avait fragilisé la structure de cette construction des années 1920. Immédiatement, le ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire s’emparait du drame. Et élaborait un projet de loi pour détruire les immeubles menaçant ruine, dits IMR. Il y en aurait 5 000 sur tout le territoire tunisien.

Pour étayer ses arguments, le ministère diffusait une vidéo alertant sur l’imminence du danger. Une approche « douteuse et précipitée » selon l’association Édifices et Mémoires, qui a lancé en 2015 la campagne « Winou el patrimoine ? » (« Où est le patrimoine ? ») pour la revalorisation du capital architectural tunisien en péril. L’organisation tourne à la dérision la vidéo du ministère en reprenant les mêmes images assorties d’un texte valorisant l’héritage urbain.