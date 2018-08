Formé à l’Obafemi Awolowo University d’Ife, ce Nigérian a travaillé chez Springfountain Management Consultants, Manufacturers Merchant Bank, et EY avant d’intégrer la banque panafricaine il y a plus de vingt ans. Il est désigné directeur général et régional pour le Nigeria et prend la place de Charles Kie, qui a démissionné.