Cinéma : Alice Diop, réalisatrice hybride

Repérée avec Vers la tendresse, la documentariste d’origine sénégalaise part de trajectoires individuelles, intimes, pour aborder des questions universelles.

Elle nous donne rendez-vous en plein cœur des cités nord de Marseille. Le quartier pauvre, souvent redouté et médiatisé pour ses faits de violence, ne fait pas vraiment frémir la réalisatrice Alice Diop, invitée au lancement du festival Massilia Afropéa, à la fin de juin. Avec ses hautes tours barrant l’horizon, le décor fait écho à celui de son enfance.

Fille cadette d’un ouvrier automobile et d’une femme de ménage venus du Sénégal, Alice Diop a grandi jusqu’à ses 10 ans à l’ombre des grands ensembles de la cité des 3 000, à Aulnay-sous-Bois, dans la banlieue nord-est de Paris. Et l’écueil consisterait justement à la réduire à cela : une cinéaste des banlieues… alors que toute sa filmographie (six documentaires réalisés depuis 2005) tente de déjouer les généralités. Et de montrer que derrière l’expression commune de « banlieusard » se profilent une multitude d’individus singuliers aux parcours uniques. Comme le sien.