[Tribune] Si Madiba voyait ça…

« Qu’avez-vous fait du collectif, de la solidarité, de l’unité ? » Telle est la question qu’aurait pu poser avec vigueur Nelson Mandela, dont l’Afrique du Sud a fêté le centenaire de la naissance le 18 juillet.

Pas sûr d’ailleurs qu’il aurait apprécié d’être ainsi célébré par un pays où la loi du plus fort semble prévaloir désormais, où le nationalisme exacerbé et le racisme revendiqué sont la règle et non l’exception, où le collectif, la solidarité tendent à être remplacés par la division, voire la haine de l’autre. Cette célébration met donc paradoxalement en lumière une nation Arc-en-Ciel qui tend à s’étioler à cause de plaies encore trop profondes et mal cicatrisées, une Afrique du Sud à son tour abîmée par les cancers qui rongent l’ensemble du continent, parmi lesquels la mauvaise gouvernance, la corruption et l’égoïsme de trop nombreux leaders politiques.

Que dirait Madiba du Congrès national africain (ANC) qui l’a porté, façonné dès les premières heures de son engagement, en 1942 ? Les leaders politiques de l’ANC auraient à répondre de leurs échecs et de leur trahison de la majorité