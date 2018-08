Ce Franco-Sénégalais, diplômé de l’Iseg et conseiller spécial du secrétaire d’État français à l’Europe et aux Affaires étrangères, vient d’être nommé administrateur général des chemins de fer du Mali et du Sénégal. À 44 ans, il a été gérant associé de Diéwol Investissements et a piloté le développement d’Aigle Azur sur le continent.