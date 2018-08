Télécoms : liberté ou contrôle des communications numériques ?

Si Mats Granryd, le directeur général de GSMA, le lobby mondial des opérateurs de télécoms, garde un œil sur les projets du directeur exécutif de Smart Africa, Hamadoun Touré, ce n’est pas pour sa participation à l’élection présidentielle malienne du 29 juillet...

Mats Granryd est plus soucieux de la manière dont le directeur exécutif de Smart Africa pourrait nuire aux intérêts de ses membres. Hébergée à Kigali et présidée par Paul Kagame, cette agence à but non lucratif, dont l’objectif est d’accélérer le développement numérique de l’Afrique, regroupe vingt quatre États, des représentants du secteur privé (dont Orange, MTN, Econet et GSMA), ainsi que des organisations internationales.