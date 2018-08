[Tribune] Les sols, grands oubliés des politiques agricoles

Il est courant d'expliquer les piètres performances de l’agriculture africaine par les faibles doses d’engrais administrées aux terres cultivées. Mais la qualité des sols - souvent très dégradés - est aussi un facteur à prendre en compte.

Sur tous les continents, à toutes les institutions et à tous les gouvernements, le professeur indien Rattan Lal, l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la « science des sols » et Prix Nobel de la paix 2007 – en tant que membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) –, martèle inlassablement son message : « Le sol est la fondation de toute vie. Il doit être à la base de toute politique agricole digne de ce nom et la première de nos priorités. »