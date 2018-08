Camions : Iveco change de catégorie

Acteur historique de la gamme légère au Maghreb, le constructeur italien Iveco développe son offre de poids lourds. Un marché sur lequel la concurrence asiatique est moins forte.

Iveco a dévoilé, au début de juillet, à Tunis, le Stralis X-Way, lancé l’année dernière en Europe et commercialisé pour la première fois sur le sol africain. Ce poids lourd se positionne sur un segment intermédiaire alliant, selon ses concepteurs, la conduite routière du Stralis et la robustesse du Trakker, l’un des véhicules Iveco les plus vendus en Afrique.

« L’utilisation d’un tracteur 20 % tout-terrain et 80 % routier représente une partie très importante de la demande en poids lourds en Tunisie », commente Roberto Fresia, directeur du marketing pour l’Afrique et le Moyen-Orient chez Iveco.