[Tribune] L’Afrique centrale, moteur de l’intégration continentale en panne

François Louncény Fall est secrétaire général adjoint des Nations unies, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU et chef du Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (Unoca).

Les espoirs affichés lors de la signature de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale, à Kigali, ne deviendront réalité qu'à la condition que les États mettent en place desolitiques socio-économiques capables d’induire un développement durable et inclusif, ainsi que des mécanismes de prévention des conflits et de gestion pacifique des crises.

Le 21 mars 2018, les pays africains ont fait un pas important vers l’intégration en signant à Kigali, au Rwanda, l’accord sur la zone de libre-échange continentale (zlec). Le succès de cette initiative, et de tant d’autres qui ont été prises pour renforcer l’intégration régionale en Afrique, sera tributaire des progrès réalisés par les cinq communautés économiques régionales (CER) qui constituent la charpente tant de l’intégration politique et économique que de l’architecture de paix et de sécurité du continent.

Or, si des progrès tangibles ont été accomplis par certaines d’entre elles, notamment par la Cedeao et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), d’autres avancent à un rythme plus lent, comme la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).

Il est évident que l’intégration africaine passera par la CEEAC ou ne se fera pas

Mais compte tenu de