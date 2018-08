Tunisie : la guerre froide entre Béji Caïd Essebsi et Youssef Chahed

Rien ne va plus entre Carthage et la Kasbah. La crise au plus haut sommet de l’État s’étale désormais sur la place publique. Comment en est-on arrivé là ? Et de quelle manière en sortir ?

Des mois de silence. Et une déclaration fracassante pendant son intervention télévisée le 15 juillet. Béji Caïd Essebsi (BCE) ne nomme pas explicitement son chef de gouvernement, mais la tournure de phrase ne laisse aucune place au doute.

« Quand on n’a pas de soutien politique, on démissionne ou on demande le renouvellement de la confiance à l’Assemblée », tacle le président de la République, qui en quelques mots confirme ce qui n’était plus qu’un secret de polichinelle à Tunis : ses relations avec Youssef Chahed sont devenues glaciales.

Chahed accusé d’avoir fragilisé le système sécuritaire

En privé, le président ne se privait pas ces dernières semaines de manifester son agacement. Le 10 juillet, lors d’une réunion du Conseil de sécurité national, il s’est emporté devant témoins contre le Premier ministre, l’accusant à demi-mot d’être responsable de l’attaque qui a coûté la vie à six agents de la Garde nationale à Ghardimaou (Nord-Ouest).