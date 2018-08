[Chronique] Éloge du nomadisme

En Europe, l'expatrié est célébré comme un héros du libéralisme économique et sociétal, quand le migrant est vilipendé pour vouloir fuir la misère ou la guerre, parfois les deux. Une vision tronquée qui fait mine d'oublier que c’est à l’échelle africaine que se font la majorité des migrations et obère les dimensions historiques et culturelles du nomadisme.

Voilà que se rejouerait presque le mythe d’Abel et Caïn. Abel, le berger, ne travaillait pas, paraît-il. Précaire, vivant au jour le jour, ignorant les risques de famine, c’était un nomade dans l’âme. Caïn, son frère aîné, cultivait ses terres. C’était un sédentaire. Un jour, jaloux que Dieu préfère les offrandes de son cadet aux siennes, Caïn assassina ce dernier. C’est le premier meurtre inscrit dans la Bible – et le Coran. Reconnu coupable, voilà Caïn condamné à l’errance. Durant laquelle il fonda tout de même une civilisation, et assura sa descendance.

Dans le combat moderne du sédentaire contre le nomade, qui pour incarner Abel ? Et qui serait Caïn ? Vu sous ce prisme, la différence faite entre les expatriés et les migrants dérange. Le premier est glorifié pour son courage et son sens de l’adaptation, qui le poussent à parcourir sans crainte continents et océans.