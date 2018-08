Maroc : le Cercle des patriotes, machine à idées d’Akhannouch ?

Un nouveau think tank marocain vient de voir le jour : le Cercle des patriotes. À sa tête, des proches du ministre de l'Agriculture et président du Rassemblement national des indépendants (RNI), le milliardaire Aziz Akhannouch. Des meneurs qui laissent peser le doute sur l'indépendance de ce centre de réflexions.

Le Cercle des patriotes a été présenté au Carré d’Or, à Casablanca. Le think tank aspire davantage à rassembler un carré d’as. Pour ouvrir le bal, le 12 juillet, lors de la conférence de présentation, entre autres invités de marque, Ahmed Rahhou, président de CIH Bank et membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Et aux manettes, Ghali Fassi Fihri et Ghassane Benchekroun. Le premier est directeur financier au ministère de l’Agriculture, le second d’une filiale d’Akwa Group. Une personnalité les rassemble : Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, actionnaire principal d’Akwa et président du Rassemblement national des indépendants (RNI). De là à considérer le rassemblement comme un appendice du parti, il n’y a qu’un pas. À ne pas franchir, met en garde le Cercle, qui se défend d’être le « think tank d’Akhannouch ».