RDC : António Guterres et Moussa Faki Mahamat à Kinshasa après le 8 août

Kinshasa souhaite que la visite du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et du président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, ait lieu après la clôture, le 8 août, du dépôt des candidatures pour la présidentielle.

António Guterres, le secrétaire général de l’ONU, et Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l’UA, n’ont pas pu se rendre à Kinshasa le 10 juillet – date annoncée dans les médias mais que les autorités congolaises n’avaient jamais confirmée.

Joseph Kabila avait même dépêché Léonard She Okitundu, son vice-Premier ministre, le 1er juin à New York pour qu’il prévienne António Guterres que ce rendez-vous ne pourrait être honoré ce jour-là et l’avait envoyé dans la foulée à Addis-Abeba en avertir Faki Mahamat.