Cameroun : François-Xavier Tembiwa met les gaz

Le fondateur d’AZA Group, François-Xavier Tembiwa, ne lésine pas sur les investissements pour consolider la deuxième place de son holding sur le marché local des bouteilles de gaz domestique (GPL).

En 2017, il a investi 2 milliards de F CFA (plus de 3 millions d’euros) pour renforcer sa logistique et construire l’unique unité de fabrication de bouteilles de gaz domestique (GPL) du pays, dans la zone industrielle de Bonaberi, à Douala. Cette année, il a consacré 3 milliards de F CFA à l’installation, entre autres, de deux centres d’emplissage, à Bafoussam et à Kribi, portant ainsi le total à dix.

François-Xavier Tembiwa, 50 ans, n’a pas l’intention de freiner sa boulimie d’investissements et compte bien conforter la deuxième place qu’occupe Afrigaz, le fleuron de son groupe, Actives Zones of Africa (AZA), sur le marché local de la distribution de GPL. Malgré un chiffre d’affaires de 20 milliards de F CFA, le holding a en effet vu sa part de marché stagner à 18 % en 2017, alors qu’il visait 22 %, derrière la Société camerounaise de transformation métallique (SCTM, 25 %), notamment à cause de l’arrivée de quatre nouveaux acteurs, décidés à mener une guerre des prix aux neuf opérateurs déjà présents. Le natif de Bafang (Ouest) en a tiré les conséquences.