[Tribune] Wapp : un marché électrique ouest-africain prometteur

Construction de 16 000 km de lignes de transport d’électricité pour connecter les pays partenaires, de centrales à énergie renouvelable d’une capacité de 7 892 MW, de centrales thermiques d’une capacité de 2 375 MW...

Plus de 26,4 milliards de dollars (22,5 milliards d’euros) d’investissements sont nécessaires à la mise en œuvre du marché électrique régional ouest-africain, le West African Power Pool (Wapp), dont le lancement officiel a eu lieu le 27 juin – près de trente ans après les premières initiatives régionales européennes.

Toutefois, la construction du Wapp et celle des marchés régionaux européens suivent des logiques différentes : si en Europe l’objectif est d’améliorer l’efficacité à court terme, en Afrique de l’Ouest le but est d’améliorer l’efficacité à long terme en se fondant sur les échanges entre zones déficitaires et excédentaires, et même d’ici à quelques années de créer une Bourse de l’électricité.

Avec une économie potentielle de 8 milliards de dollars par an pour les pays de la région, l’intégration des marchés électriques pourrait être l’occasion de redonner du souffle à un secteur en crise. Entre baisse des coûts, augmentation de la production d’électricité et limitation des émissions de CO2 , l’Afrique de l’Ouest a l’occasion de changer la donne si la construction du Wapp se fait de façon efficace.