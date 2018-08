RDC : Kinshasa encore plus belle, dans la série River Hotel

Réalisée par Didier Ndenga et Habi Touré, la première saison de la série River Hotel, lancée le 25 juin, assume un objectif clair : donner une image flatteuse de la RD Congo.

Kinshasa, ses quartiers chics, ses gros bolides, ses pierres précieuses… Bienvenue dans la série River Hotel, qui décline la RD Congo bling-bling en 52 épisodes sur TV5 Monde.

Réalisée par le Congolais Didier Ndenga, la série raconte l’histoire d’un riche homme d’affaires, diamantaire et propriétaire du fameux River Hotel, Marco Mfalme (interprété par Eriq Ebouaney). De son côté, l’inspecteur Jeff (Eebra Tooré) enquête sur ce « boss » aux activités plus que douteuses, entre autres intrigues amoureuses et familiales.

Une série bourrée de stars africaines

« L’idée de cette série m’est venue lorsque j’étais à Brazzaville et que je traversais le fleuve Congo pour aller à Kinshasa. En regardant au loin, j’ai vu un hôtel de luxe entre les frontières des deux Congos. J’ai alors commencé à m’imaginer ce qui pouvait s’y passer », raconte Didier Ndenga.