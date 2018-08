Cinéma : « Mon tissu préféré », le huis clos intimiste de la Syrienne Gaya Jiji

Avec "Mon tissu préféré", sélectionné à Cannes cette année, la réalisatrice syrienne Gaya Jiji livre un huis clos intimiste sur l’émancipation des femmes au Moyen-Orient.

Un film contemporain se passant en Syrie et tourné par une cinéaste syrienne ? Et qui de surcroît ne propose pas un témoignage direct sur la guerre civile ? Voilà qui n’est pas banal et explique l’intérêt que peut – et doit – susciter la sortie sur les écrans de Mon tissu préféré, projeté cette année sur la Croisette dans la section officielle « Un certain regard ». Et ce d’autant qu’il s’agit du premier long-métrage de la première réalisatrice syrienne à avoir jamais eu les honneurs d’être sélectionnée à Cannes, Gaya Jiji. Une œuvre ambitieuse, remarquée à juste titre pour sa mise en scène maîtrisée et son sujet corrosif.

Du mal à communiquer et à assumer leurs frustrations de femmes condamnées à vivre selon les canons de la tradition

Nous sommes en 2011, à Damas, alors que dans le monde arabe se déploient ces printemps dont on ne sait pas encore qu’ils seront presque toujours sans lendemain. Malgré les affrontements déjà meurtriers entre partisans et adversaires de Bachar al-Assad, on n’imagine pas encore à quel point la suite des événements sera dramatique. Dans cette ambiance tendue, un immeuble sert de décor quasi unique à une histoire de mariage arrangé qui va emprunter des détours inattendus.