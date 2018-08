Livres : magie et épidémie avec Marie NDiaye et Paule Constant

Prenez deux Prix Goncourt et mettez-les entre les mains de deux dessinateurs de talent : si la sauce prend, vous obtiendrez des œuvres magnifiques.

Les romancières Marie NDiaye et Paule Constant ont obtenu la plus importante récompense littéraire de l’Hexagone, respectivement en 2009 et en 1998.

Hasard du calendrier éditorial sans doute, elles prêtent aujourd’hui leurs mots à deux artistes pour la réalisation de romans graphiques exceptionnels. Paule Constant, auteure de Confidence pour confidence, a écrit Des chauves-souris, des singes et des hommes (Gallimard, 2016), qui a été mis en images par le dessinateur Barroux.

Lentement, les deux auteurs nous entraînent le long du fleuve Ébola, et, de cette plongée dans l’horreur, il sera difficile de se relever

Ce dernier n’en est pas à son premier coup d’essai, puisqu’il a déjà signé Alpha, Abidjan – Gare du Nord avec la romancière franco-­gabonaise Bessora. Les premières pages des Chauves-souris, des singes et des hommes pouvaient pourtant laisser craindre le pire avec une Afrique de cases et de pirogues, une Occidentale débarquant pour une campagne de vaccination, des bonnes sœurs installées dans la touffeur équatoriale depuis des décennies et quelques animaux sauvages.