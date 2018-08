Autoroutes au Cameroun : une double voie vers l’émergence

Pour conforter le rôle de plateforme sous-régionale du pays, l’État a lancé la construction de deux autoroutes qui vont faciliter le trafic entre Douala et Kribi, mais aussi vers N’Djamena et Bangui.

Une tranchée de 60 m au milieu de nulle part – les prémices du futur poste de péage de Nkolkoumou, dans la banlieue ouest de la capitale – marque le point de départ de l’autoroute Yaoundé-Douala (196 km). De là, deux rubans noirs de 7 m de largeur chacun, séparés par un terre-plein, s’enfoncent dans la forêt équatoriale, sur plus de 20 km.

« Il ne reste plus qu’à poser la signalisation et les glissières », précise Liu Chengkun, l’ingénieur en chef de la première phase de ce chantier réalisé par China First Highway Engineering Company (CFHEC), filiale du conglomérat China Communications Construction Company (CCCC).

Les soixante premiers kilomètres, qui vont coûter 345 milliards de F CFA (près de 526 millions d’euros), devraient en principe être terminés en octobre. Mais le retard pris dans l’indemnisation des riverains ralentit quelque peu la progression des travaux, réalisés à 62 %.