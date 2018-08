Maghreb : ces lieux où le pouvoir se joue en coulisses…

Salons privés, restaurants, mosquées, galeries d’art… Que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, les grandes décisions se prennent de plus en plus souvent côté coulisses. Enquête.

Séjourner à Rabat sans faire un détour par la Villa Mandarine ? Une erreur de débutant lorsqu’on évolue dans les hautes sphères. Niché au milieu d’une immense orangeraie, le restaurant de l’hôtel éponyme – « l’une des meilleures tables du Maroc » – offre un cadre idéal aux conversations confidentielles. Parole d’habitué : « C’est vaste, et les buissons permettent de rester à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes. » Diplomates ouest-africains et fonctionnaires de chancelleries arabes s’y pressent à l’heure du déjeuner. Les membres du MNLA, le mouvement indépendantiste malien, y ont leurs habitudes. Mohamed Khabbachi, ex-directeur général de l’agence de presse officielle MAP, aussi. Ou encore Ilyas El Omari, président du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui s’y installe comme à la maison après avoir salué les employés.

Comment un puissant se choisit-il un lieu de prédilection ? La question est loin d’être secondaire, tant l’épicentre de l’influence s’est déplacé ces dernières années. Ministères, sièges de partis, syndicats et autres Parlements sont aujourd’hui souvent relégués à de simples chambres d’enregistrement, où l’on traite les affaires courantes. Le phénomène vaut pour la Tunisie, où la culture politique a profondément changé depuis la chute de Ben Ali, en 2011. Le palais de Carthage concentrait l’ensemble des pouvoirs – politique, économique et médiatique. Plus étonnant : le Maroc et l’Algérie, à la gouvernance plus stable, connaissent le même phénomène.