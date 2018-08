Mali : Rokia Traoré ajoute un complexe hôtelier à l’Espace culturel Passerelle

Une trentaine de chambres et une piscine sont en construction au sein de l’Espace culturel Passerelle, jouxtant le domicile malien de la chanteuse Rokia Traoré.

En avril 2016, la plus célèbre des chanteuses maliennes inaugurait l’Espace culturel Passerelle, dans le quartier de Magnambougou – une concession rurale proche du troisième pont de Bamako. Érigé sur un terrain de 1 ha jouxtant le domicile malien de Rokia Traoré, il avait d’abord été conçu comme un lieu de création et de formation pour jeunes artistes.

On y trouve aujourd’hui un petit théâtre, qui a ouvert en septembre 2017, où l’on peut voir des spectacles tout en se restaurant, un grand studio de danse et un jardin empli de bougainvillée pouvant accueillir de grands événements et jusqu’à 1 300 personnes.