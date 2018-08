France : le jus de bissap de plus en plus tendance

Consommé principalement en Afrique de l’Ouest, le jus de bissap connaît un succès grandissant en France, où il est commercialisé par une multitude d’entrepreneurs.

C’est un rafraîchissement sur lequel il est difficile de faire l’impasse. Au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin ou en Côte d’Ivoire, le jus de bissap fait office de boisson nationale. Cette infusion de fleurs d’hibiscus de couleur rouge, à forte teneur en vitamine C et en oligo-éléments, aurait de nombreuses vertus : propriétés anti-âge, antalgique, anticholestérol, remède contre l’hypertension artérielle, les troubles digestifs, etc.

Depuis novembre 2017, le chef d’entreprise Ibou Diatta la commercialise dans plusieurs points de vente en France et sur l’île de La Réunion, sous sa propre marque, Balante, du nom de son entreprise située près de Lyon (sud-est de la France). Il travaille avec des coopératives de femmes du Sine Saloum, au Sénégal, qui lui fournissent les fleurs d’hibiscus. Celles-ci sont ensuite traitées dans une usine sénégalaise avant de rejoindre la France par avion.