Tendance : Flora Coquerel, de Miss France à Miss Mode

Flora Coquerel joue les apprentis reporters dans un documentaire en phase avec l’une de ses passions : l’Afrique et sa haute couture.

Son allure impressionne. Jambes interminables, port impeccable, visage parfaitement dessiné, sourire éclatant et voix rieuse. Pour autant, Flora Coquerel se montre particulièrement affable et ne s’embarrasse pas de simagrées. Elle répond du tac au tac, entre deux rires, visiblement ravie d’évoquer son expérience de journaliste tout terrain dans Wax in the City, un film d’Élie Séonnet (voir ci-dessous) pour lequel l’ex-Miss France est allée à la rencontre de ceux qui font les modes et les tendances africaines.

La jeune Flora, née en France d’une mère béninoise kotokolie et d’un père français, se rend au Bénin depuis l’enfance

« C’est un thème qui me tenait déjà à cœur. Je me suis sentie très à l’aise avec le sujet », confie celle qui, adolescente, rêvait de devenir styliste et vouait une admiration sans bornes à Alphadi, qu’elle surnomme « le prince du Niger ». Pourtant, Flora Coquerel appréhendait un peu la mission que lui a confiée Élie Séonnet.

