Diplômé d’un master en défense et sécurité internationale obtenu à Grenoble-II, cet avocat belge a travaillé dans une quarantaine de pays africains. Passé par les cabinets DVVC, Mkono & Co Advocates, Ako Law et Webber Wentzel, il a fondé Afriwise Consult en 2013. Il devient directeur au bureau de Herbert Smith Freehills à Johannesburg.