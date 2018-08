Automobile : les sous-traitants marocains montent en puissance

Dans un secteur économique en plein boom dominé par les entreprises étrangères, les capitaines d’industrie du pays amorcent une percée en s’appuyant sur les usines Renault et Peugeot.

Lundi 2 juillet… celle qui sera la première voiture assemblée au Maroc par Peugeot a été mise en production sur les chaînes de son usine flambant neuve dans la zone franche de Kénitra. Un véhicule test de présérie. La production commerciale est prévue en mars 2019 avec un objectif initial de 100 000 unités par an. Ces Peugeot issues de la plate-forme dite CMP (Common Modular Platform) intégreront d’emblée plus de la moitié de pièces made in Morocco. Et dans ces voitures, comme dans celles assemblées dans l’usine géante de Tanger par Renault, les pièces made by Moroccans fabriquées par des entreprises à capitaux locaux gagnent peu à peu leur place.

Dolidol, Afrique Câbles, Maghreb Steel, Induver, Floquet Monopole (lire ci-dessous), CFD, Sinfa, Tuyauto, GPC… Les groupes marocains sont de plus en plus nombreux à prendre le pli de l’industrie automobile. Parmi eux, Afrique Câbles avec ses batteries électriques Electra a réussi un joli coup. Filiale du groupe Ynna Holding, la société est parvenue voilà un peu plus d’un an à se faire référencer comme sous-traitant de rang 1 (c’est-à-dire en relation directe avec le constructeur) chez Renault. Fabriquées à Casablanca, les batteries Electra sont embarquées à bord de certaines des Dacia assemblées à Tanger. Un marché qui doit atteindre à terme 200 000 unités par an.