Gastronomie : nos cinq meilleures tables africaines à Paris

Encore largement méconnue, la cuisine subsaharienne a pourtant de talentueux ambassadeurs. Palmarès - subjectif - des adresses phares de la capitale française.

Faites le test auprès d’un ami parisien qui n’a pas d’origine africaine : demandez-lui de vous citer un plat typique du continent qui ne soit ni le maffé ni le yassa. Et regardez-le s’épuiser en réflexions. Largement sous-représentée dans la littérature culinaire en français, la cuisine africaine apparaît aussi assez peu sur les menus de l’Hexagone. À Paris, le site spécialisé lafourchette.com recense ainsi 99 adresses gourmandes afro, contre plus de 1 200 restos « asiatiques ». Et encore, on distingue les tables japonaises, chinoises, vietnamiennes, thaïlandaises… quand les gastronomies de toute l’Afrique subsaharienne sont toujours bizarrement confondues.

Pourtant, la capitale voit l’émergence de nouveaux lieux. Aux chaînes de fast-food comme Afrik’N’Fusion, née en 2010, s’ajoutent aujourd’hui des cantines afro très recommandables comme BMK (14, rue de la Fidélité, Xe arrondissement), où l’on peut s’offrir un plat du jour à moins de 13 euros. Nous avons voulu ici mettre en avant cinq adresses chics au-dessus du lot (hors Maghreb et Éthiopie, catégories qui peuvent faire l’objet à elles seules d’autres palmarès) en sollicitant les avis de plusieurs membres de la rédaction. Nos critères sont ceux du guide Michelin (qualité des produits, maîtrise des cuissons, personnalité du chef, rapport ­qualité-prix, constance de la prestation dans le temps). Un petit plus a été accordé aux tables qui attirent des personnalités africaines du monde politique, économique, sportif ou artistique. Bon appétit !