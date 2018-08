[Edito] Une nouvelle internationale

Il y a deux ans, le 23 juin 2016, les électeurs britanniques ont voté la sortie de leur pays de l’Union européenne. On a donné à cet acte de rupture le nom de Brexit.

Moins de cinq mois plus tard, les citoyens de la fédération des États-Unis d’Amérique ont élu à la présidence un apôtre de « l’Amérique d’abord » : Donald Trump.

La plupart d’entre nous ont alors cru que ces deux votes, inattendus et surprenants, étaient des accidents de l’Histoire et que les choses allaient reprendre leur cours normal.

Eh bien, pas du tout.

Il apparaît aujourd’hui que les deux grandes nations anglo-saxonnes étaient en fait non pas des cas isolés, mais des précurseurs. En ce moment même, le monde entier – pays développés et émergents – marche dans leurs pas, évolue dans le même sens.

Avec Xi Jinping, la Chine elle-même pratique un « China first » et un « Make China great again » moins brutaux et moins ostentatoires que ceux de Trump.