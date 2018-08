Algérie : « Le Livre d’Amray », Yahia Belaskri et la pénurie d’amour

Avec "Le Livre d’Amray", l’Algérien Yahia Belaskri explore l’histoire de son pays à travers le destin d’un homme poussé peu à peu vers la folie.

Depuis Le Bus dans la ville, son premier roman publié en 2008, Yahia Belaskri a exploré de vastes territoires littéraires : la nouvelle, les récits historiques et photographiques, l’essai collectif… L’écrivain algérien né à Oran en 1952 visite ainsi les lieux, les époques, les figures qui transcendent la misère autour d’eux. À la lisière du désespoir jaillissent une volonté, une grâce, une poésie qui font de son œuvre une ode à la résistance à la bêtise humaine.

Dans Le Livre d’Amray, la folie est l’échappatoire à une réalité qui s’évertue à rattraper tristement Amray à travers la disparition des siens. Ses amis d’enfance, tout d’abord, Shlomo, Paco, Octavia, qui, après l’indépendance, fuient soudainement le pays où ils sont considérés comme des étrangers. Puis la mort de sa mère – dont il est le fils préféré et qui lui interdit de la voir pendant la guerre civile – et le viol puis le meurtre de sa femme par des intégristes. À chaque période historique, son drame personnel entre en résonance avec celui du pays, dont Amray lui-même devient peu à peu « l’étrange étranger » que célébrait Prévert. Chaque fois, il fait un pas de plus vers la déraison.