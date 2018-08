Musique : et il est comment le dernier Touré Kunda ?

"Lambi Golo", le dernier album de la « famille éléphant », oblige à se poser une question simple : comment juger un mythe ? Car oui, Touré Kunda est un mythe, et l’on ne peut pas oublier ce qu’ils ont représenté quand on écoute leur dernière production.

Précurseurs d’une musique « urbaine » africaine, mâtinée de reggae et de pop, les frères sénégalais ont connu un succès sans précédent pour une formation du continent au début des années 1980. « Ils inventaient quelque chose, et le défendaient avec professionnalisme et rigueur, ce qui n’était pas le cas de tous les artistes africains de l’époque, nous expliquait Christian Mousset, qui a accompagné comme créateur de festival et de labels le développement des musiques du monde. Et même s’ils chantaient dans leur langue, ils réussissaient à toucher bien au-delà d’un public communautaire ! »

En 1984, leur live Paris-Ziguinchor se vend à plus de 200 000 exemplaires (des chiffres qui donneraient le tournis à n’importe quel artiste aujourd’hui) et leurs tournées réunissent des centaines de milliers de fans.