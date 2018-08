[Tribune] Gardez ces migrants que je ne saurais voir

Jihâd Gillon est journaliste à Jeune Afrique, il suit le Moyen-Orient et le Maghreb, plus particulièrement les nombreuses crises qui traversent la région, de la Libye aux pays du Golfe en passant par la Syrie.

Dans un contexte marqué par les vagues migratoires, les pays du Proche-Orient ne sont pas en reste et accueillent leur lot de réfugiés, dans des conditions pas toujours optimales.

La Jordanie s’en tire bien. Confronté à l’impatience d’une population en butte à la hausse des prix et des taxes, le royaume a chancelé pendant quelques semaines. En première ligne dans la crise des migrants, l’État jordanien abrite plus de 1 million de réfugiés syriens (pour 10 millions d’habitants), et arrive au bout de ses capacités d’accueil, dont il a chiffré le coût à 10 milliards de dollars [8,7 milliards d’euros] depuis 2011.

Ce petit pays sans ressources dépend fortement des subsides extérieurs, garantis par les États-Unis et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) – largement dominé par les Saoudiens –, en échange d’une politique généralement conciliante envers ces partenaires stratégiques et leurs intérêts. Depuis le début de l’année, le gouvernement jordanien a reçu près de 600 millions de dollars d’aides américaines. Le CCG a mis en place en 2012 un programme d’aide sur cinq ans qui s’élève à 3,6 milliards de dollars afin de soutenir la Jordanie dans son défi migratoire – le nombre de réfugiés admis sur le territoire des États du Golfe est presque nul.