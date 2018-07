Mondial 2018 : la photographe Namsa Leuba roule pour Nike

Nike, géant des articles de sport, a fait appel à la photographe suisso-guinéenne Namsa Leuba pour la promotion de sa collection aux couleurs des Super Eagles du Nigeria.

Onde de choc sur les réseaux sociaux le 28 mai dernier. Nike dévoile sa campagne de promotion pour sa collection aux couleurs des Super Eagles, l’équipe nationale nigériane, qui dispute la Coupe du monde de football en Russie.

Les internautes adoubent les modèles et, surtout, le maillot de l’équipe, vert, blanc et noir, porté par des stars et des ambassadeurs du pays photographiés par la Suisso-Guinéenne Namsa Leuba. Parmi eux, le chanteur Wizkid, les joueurs de football Alex Iwobi et Kelechi Iheanacho, l’animatrice de radio Julie Adenuga, la productrice Grace LaDoja et la photographe Yagazie Emezi.