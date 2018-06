Bande-dessinée : « Congo 1905 », voyage au cœur de la violence coloniale

Avec Congo 1905 – Le Rapport Brazza, Vincent Bailly et Tristan Thil plongent dans l’horreur coloniale et dénoncent les collusions entre appareil d’État et grandes compagnies.

Le 14 juillet 1903, la France, patrie des droits de l’homme, célèbre comme chaque année sa fête nationale. À Fort Crampel, en Oubangui-Chari, l’administrateur des colonies Georges Toqué et le commis des affaires indigènes Ferdinant Gaud font eux aussi la fête : ils libèrent certains prisonniers et décident d’en exécuter un, Papka, ancien guide à l’origine d’une embuscade contre les troupes françaises.

« On pourrait le décapiter à la dynamite, propose Gaud. Ni trace de coup de fusil ni trace de coup de sagaie… C’est par une sorte de miracle que meurt celui qui n’a pas voulu faire amitié avec les Blancs… ça a l’air idiot, mais ça médusera les indigènes. » Papka sera exécuté au moyen d’un bâton de dynamite introduit dans l’anus.