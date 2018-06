Tchad – Saleh Kebzabo, opposition : « Notre salut, c’est l’unité ! »

Saleh Kebzabo, chef de file de l’opposition, président de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR), plaide pour une coalition de l’opposition aux prochaines législatives.

Jeune Afrique : Que pensez-vous de la nouvelle Constitution ? Saleh Kebzabo : Qu’elle n’apportera aucun changement. Elle va juste un peu plus loin dans le système présidentiel en supprimant le poste de Premier ministre. Le vrai chef de gouvernement était et restera le président. Le président a annoncé la tenue des législatives en novembre. Qu’en espérez-vous ? Nous continuons à considérer qu’Idriss Déby est illégitime et qu’il s’est maintenu au pouvoir après un coup d’État électoral en 2016. Pour nous, le contentieux reste entier, et ce n’est pas un forum prétendument inclusif qui va le régler. Je ne vois…