Tchad : second boom pétrolier

Dans la foulée du rééchelonnement de sa dette auprès de Glencore et de la remontée des cours du brut, l’État multiplie la mise en production de nouveaux gisements. Avec des perspectives encourageantes.

«Le Tchad va connaître un deuxième âge d’or pétrolier entre fin 2019 et 2025. » Ministre du Pétrole et de l’Énergie d’août 2016 à mai de cette année, Me Béchir Madet sait plaider pour son secteur. C’est lui qui a obtenu le rééchelonnement de la dette contractée auprès de Glencore pour racheter les parts de l’exploitant du bassin pétrolier de Doba. Une dette dont le remboursement plombait le Trésor tchadien, déjà mis à mal par la baisse des cours pétroliers et dont les recettes sont constituées à 70 % des exportations de brut. Il a fallu toute l’opiniâtreté des autorités tchadiennes, soutenues par…