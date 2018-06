Tchad : les boulets de l’économie tchadienne

Si le ciel s'éclaircit pour le Tchad grâce aux aides internationales, le climat des affaires reste détestable, à tel point que les investisseurs privés traînent les pieds pour s’installer dans le pays.

Le Tchad l’a échappé belle. La chute des cours du pétrole en 2014 avait tellement tari ses ressources que seule l’aide budgétaire – à hauteur de plus de 130 milliards de F CFA (environ 200 millions d’euros) – de la Banque mondiale, de l’Union européenne et de la France lui avait permis d’éviter la faillite et de payer ses fonctionnaires et ses militaires en 2017. Il faut dire que le président Déby Itno avait lourdement insisté sur le fait qu’un effondrement économique de son pays risquait d’avoir des répercussions sur la lutte antiterroriste. Cela a payé. >>> A LIRE – Pétrole et terrorisme : double…