[Tribune] Solidarité face à la crise centrafricaine

La communauté internationale doit davantage se préoccuper des conséquences économiques, sociales et environnementales provoquées par la crise centrafricaine, afin de limiter son impact dans les régions tchadiennes.

Les crises centrafricaines qui se sont succédé ont conduit au déferlement de réfugiés au Tchad. Au fil des années, leur nombre a dépassé les 100 000, et, sans une amélioration de la situation, le flux ne va pas se tarir. Rien qu’au premier trimestre de cette année, 30 000 nouveaux Centrafricains se sont exilés au Tchad. La frontière sud abrite déjà six camps et plus de vingt-trois villages de réfugiés. Établis, pour certains, depuis bientôt quinze ans, ils impactent sévèrement l’environnement et, au-delà, les conditions de vie des populations hôtes puisque leur présence influe sur les besoins en nourriture et en eau,…