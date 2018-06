Tchad : jeux de hasard, paris sportifs… Ces nouveaux pourvoyeurs d’emplois

Avec la crise, jeux de hasard et paris en tous genres rencontrent un vif succès. Pourvoyeurs d’emplois, ils sont aussi une manne financière pour l’État.

Dans une salle climatisée noire de monde, les yeux rivés sur les écrans fixés aux murs, les parieurs attendent avec impatience l’affichage des résultats de la course de chevaux qui vient de se terminer, et, surtout, des gains qui en découlent. « Je m’en sors avec une combinaison dans le désordre, et le monsieur, là-bas, a eu droit à un bonus. Ce n’est pas grand-chose, mais je dis merci à Dieu », s’enthousiasme un vainqueur. Il y a des jours où on peut rentrer avec l’équivalent d’un salaire Il se dirige vers la caisse, empoche ses gains et rejoint un groupe de…