Agroalimentaire : la viande, prochain pilier de l’économie tchadienne

Premier exportateur de bétail de la sous-région avec une viande réputée excellente, le pays mise sur l’ouverture d’abattoirs et d’unités de transformation pour doper la filière.

Objectif : 220 000 tonnes. C’est la quantité de viande que souhaite exporter chaque année le Tchad à moyen terme. Soit dix fois plus qu’aujourd’hui. Avec, selon le dernier recensement réalisé au début de mai, 83 millions de têtes de bétail, le pays a le potentiel pour faire mieux. Mais pour que la viande et les produits dérivés de l’élevage deviennent un pilier de son économie, le Tchad ne veut plus se contenter d’exporter ses animaux sur pieds. Il doit transformer. C’est dans ce but que le gouvernement a décidé, en 2015, de construire neuf abattoirs d’une capacité annuelle de 10 000 à 70 000 tonnes…