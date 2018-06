France-Côte d’Ivoire : François Deplanck, ancien de Canal+ International, rejoint une chaîne de la TNT

L'ex-directeur des chaînes de Canal+ International François Deplanck a rejoint le 21 mai la Nouvelle Chaîne ivoirienne (NCI), qui sera intégrée à la TNT.

Le professionnel français François Deplanck, ancien directeur des chaînes et contenus de Canal+ International, a rejoint le 21 mai la Nouvelle Chaîne ivoirienne (NCI), qui fera partie de l’offre TNT en gestation. Ce connaisseur du secteur sur le continent occupera les fonctions de consultant exclusif pour développer la NCI.

>>> A LIRE – Télévision – Côte d’Ivoire : 2018, l’année des lancements pour Canal +

Le journaliste ivoirien Cheick Yvhane, patron de Radio Nostalgie, est, lui, le directeur des programmes de NCI, tandis qu’Ismaël Koné, directeur général de la société de négoce Africa Sourcing et ancien de HEC Paris, gère le plan d’affaires, René Saal, ex-directeur des antennes de Canal+ Afrique, s’occupera du volet marketing en qualité de consultant, et Philippe Espinet, ancien de TF1, de la partie technique. NCI a entrepris la finition de ses locaux et de ses deux studios, d’une superficie totale de 800 m².