Côte d’Ivoire : Ouattara-Soro, du glacial au cordial

Lors d'une rencontre datée du 14 mai, Guillaume Soro a réaffirmé à Alassane Ouattara qu’il resterait bien dans son camp lors des prochaines municipales. Preuve du réchauffement de leurs relations, le chef de l’État, qui a exigé une plus grande implication du président de l’Assemblée dans le RDR et le RHDP, lui a affrété l’un des avions présidentiels.

Depuis leur dernière rencontre de la mi-février, le dégel se poursuit entre le chef de l’État ivoirien et le président de l’Assemblée nationale. Alassane Ouattara (ADO) et Guillaume Soro se sont revus ce 14 mai. Officiellement, le second est allé informer le premier qu’il se rendrait à Praia, au Cap-Vert, à partir du 16 mai, dans le cadre de l’assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, dont il est le vice-président. Selon nos sources, leurs échanges ont été cordiaux.

ADO affrète un avion pour Soro et reçoit l’un de ses proches

Alors qu’on lui prête l’intention de se porter candidat aux prochaines municipales en dehors de la coalition au pouvoir, Soro a réaffirmé au chef de l’État qu’il restait bien dans son camp. ADO, quant à lui, a exigé une plus grande implication du président de l’Assemblée et de ses hommes dans le Rassemblement des républicains (RDR) et dans le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le futur parti unifié.

Alors qu’il avait boudé le congrès ordinaire du RDR en septembre 2017, au plus fort des tensions avec le chef de l’État, Soro a participé à celui, extraordinaire, du 5 mai à Abidjan. Preuve du réchauffement de leurs relations, ADO a, le 15 mai, affrété l’un des avions de la flotte présidentielle pour amener Soro au Cap-Vert et, le même jour, reçu un proche de ce dernier, le député Sidiki Konaté.