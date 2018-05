Double nationalité : règles à géométrie variable sur le continent

Si en RDC et dans trois autres pays africains la double nationalité est interdite , ce n'est pas le cas dans tous les pays du continent.

La RD Congo n’est pas une exception. Sur le continent, trois autres pays interdisent la double nationalité : le Cameroun, le Liberia et le Malawi. Pour les autres, c’est très variable.

Certains l’autorisent sans restriction (le Bénin, le Mali, le Niger, l’Algérie ou le Maroc), d’autres l’encadrent, plus ou moins strictement : en Mauritanie ou en Ouganda, c’est possible sur autorisation expresse du gouvernement ; en Guinée équatoriale aussi, en cas de traité bilatéral. Au Sénégal ou en Guinée, c’est également possible pour les citoyens naturalisés… En résumé, il existe autant de pratiques que de pays – ou presque !