Les 50 Africains les plus influents – 33. Rebecca Enonchong

Rebecca Enonchong, PDG et fondatrice d’AppsTech (Cameroun).

Yes she Cam! Rebecca Enonchong est une étoile montante du secteur privé camerounais, voire africain. Née en 1967, elle collectionne les prix prestigieux, juste récompense de son esprit d’initiative et de son sens de l’innovation.

Son rêve ? Aider l’Afrique à surfer sur la vague des nouvelles technologies

AppsTech, la société qu’elle a créée en 1999, est aujourd’hui présente dans une cinquantaine de pays. Son rêve ? Aider l’Afrique à surfer sur la vague des nouvelles technologies.

En plus de fonder des incubateurs pour soutenir les start-up ouest-africaines, elle est membre du conseil d’administration de la fondation Salesforce, l’un des principaux éditeurs de logiciels, et du comité consultatif numérique du département du Développement international du Royaume-Uni.

Elle participe également aux groupes de travail lancés par les Nations unies concernant l’éducation des femmes et l’accès aux nouvelles technologies.