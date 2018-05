Les 50 Africains les plus influents – 2. Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie, romancière (Nigeria).

Elle est convaincue que son don de romancière lui vient de ses ancêtres. Mais l’attachement de Chimamanda Ngozi Adichie (40 ans) aux thèmes qu’elle traite – du féminisme à l’immigration et du sexisme aux questions raciales (au cœur desquelles figure le cheveu, qu’elle juge politique) – font d’elle une icône culturelle bien au-delà du Nigeria et des États-Unis, où les grandes universités se l’arrachent.

À ce jour, plus de 500 000 exemplaires de son plaidoyer intitulé Nous sommes tous des féministes (2014) ont été vendus dans le monde. Le livre a même été samplé par la pop star américaine Beyoncé.

La romancière est aussi l’égérie de plusieurs marques de cosmétiques et s’affiche avec des pièces de créateurs nigérians. Et l’un de ses best-sellers, Americanah (2013), sera prochainement adapté en minisérie, coproduite par les actrices Lupita Nyong’o et Danai Gurira.