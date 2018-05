Les 50 Africains les plus influents – 15. Ahmad Ahmad

Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football (Madagascar).

Depuis qu’en mars 2017 il a été élu à la tête de la confédération continentale, Ahmad Ahmad, 59 ans, qui présida longtemps (2003-2017) la fédération malgache, a entrepris de réformer la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Dès 2019, au Cameroun, la compétition opposera 24 équipes (au lieu de 16 auparavant) et sera disputée au ­deuxième trimestre et non plus en janvier.

Ahmad est par ailleurs très impliqué dans la défense de la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2026. Ancien secrétaire d’État aux Sports, ancien ministre de la Pêche et actuel vice-président du Sénat, ce natif de Mahajanga aurait même, dit-on, des ambitions présidentielles…