Les 50 Africains les plus influents – 35. Acha Leke

Acha Leke, associé senior de McKinsey (Cameroun).

C’est l’un des consultants les plus influents du continent. Diplômé de l’université Stanford (Californie), aujourd’hui associé senior chez McKinsey, le géant américain du conseil, le Camerounais Acha Leke (45 ans) a l’oreille des grands patrons, des institutions et des gouvernements africains, qu’il accompagne dans de nombreux domaines : fiscalité, investissement, stratégie de développement, etc.

>>> À LIRE – Acha Leke, mentor d’élite chez McKinsey

Il a aussi contribué à l’élaboration des plans Émergence dans plusieurs pays (Sénégal, Gabon, Kenya…). Son travail et son implication dans les questions de développement n’ont pas échappé à Paul Kagame, qui l’a nommé, aux côtés notamment de Donald Kaberuka et de Carlos Lopes, dans une task force chargée de réfléchir à la réforme de l’Union africaine.