Les 50 Africains les plus influents – 32. Aziz Akhannouch

Aziz Akhannouch, ministre marocain de l’Agriculture et de la Pêche maritime.

Entre Akwa Group, son conglomérat de distribution d’hydrocarbures, et le holding dirigé par sa femme, Aziz Akhannouch (57 ans) est l’un des hommes les plus riches d’Afrique, propriétaire de surcroît de l’un des groupes médiatiques les plus influents du royaume (il édite notamment La Vie économique).

Mais Akhannouch est surtout ministre de l’Agriculture depuis plus de dix ans. Dans ce cadre, il a déployé une vraie vision stratégique. Son plan Maroc vert est un modèle de développement agricole sur le continent, et son initiative Adaptation de l’agriculture africaine a été validée par la COP22, à Marrakech.

Le milliardaire est un habitué des déplacements royaux en Afrique et l’un des rares à avoir eu le privilège de recevoir Mohammed VI à sa table pour un repas de ftour.

En octobre 2016, il a pris les commandes du Rassemblement national des indépendants (RNI), qui ne cache pas son ambition de battre les islamistes aux prochaines élections. Akhannouch est même parfois considéré comme étant plus influent que le chef du gouvernement lui-même.